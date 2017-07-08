Лямин и Красильников не сумели выйти в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников проиграли американцам Николасу Лусене и Филипу Дальхауссеру в матче 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в швейцарском Гштааде.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 21:18, 21:18 в пользу американской пары.

В полуфинале Лусена и Дальхауссер встретятся с победителем другого четвертьфинала, в котором сыграют бразильцы Эвандро Жуниор и Андре Лойола Штайн против канадцев Сэма Шахтера и Сэма Педлоу.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде завершится 9 июля.