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Лямин и Красильников не сумели выйти в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Спорт
8 июля, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Россияне проиграли американцам Николасу Лусене и Филипу Дальхауссеру со счетом 18:21, 18:21

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников проиграли американцам Николасу Лусене и Филипу Дальхауссеру в матче 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в швейцарском Гштааде.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 21:18, 21:18 в пользу американской пары.

В полуфинале Лусена и Дальхауссер встретятся с победителем другого четвертьфинала, в котором сыграют бразильцы Эвандро Жуниор и Андре Лойола Штайн против канадцев Сэма Шахтера и Сэма Педлоу.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде завершится 9 июля.

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