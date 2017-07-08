Шибалов: первый спецучасток ралли "Шелковый путь" был очень скользким

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый спецучасток ралли-рейда "Шелковый путь" был скользким, из-за чего водителям приходилось ехать очень аккуратно. Об этом рассказал пилот одного из экипажей команды "КамАЗ" Антон Шибалов, чьи слова приводит пресс-служба соревнований.

Экипаж Шибалова в первый день ралли-рейда занял восьмое место, показав лучший результат среди россиян в классе грузовиков.

"Спецучасток был короткий и очень скользкий от самого старта до финиша - грязища, дождь, - сказал Шибалов. - Мы ехали уже позади, во втором десятке, к этому моменту трассу разбили так, что машина тормозила едва ли не до полной остановки. Сегодня трасса больше подходила тем, у кого есть опыт в классическом ралли. Машина ехала будто по снегу в заносе, плюс много деревьев и кустов, в любой момент автомобиль мог сорваться с трассы, ехали очень аккуратно".

Следующий этап протяженностью 157 км пройдет в воскресенье. Ралли "Шелковый путь" завершится 22 июля.