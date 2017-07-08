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Россиянин Кашинский защитил промежуточный титул Всемирной боксерской организации

Спорт
8 июля, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В 10-раундовом бою в Екатеринбурге он выиграл у венгра Габора Халаса техническим нокаутом во втором раунде

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россиянин Юрий Кашинский защитил титул чемпиона Восточного региона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг. В 10-раундовом бою в Екатеринбурге он выиграл у венгра Габора Халаса техническим нокаутом во втором раунде.

Кашинский во второй раз защитил титул, который завоевал в феврале этого года благодаря победе над хорватом Кристияном Крстачичем техническим нокаутом во втором раунде. Затем он победил бывшего "временного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) соотечественника Валерия Брудова техническим нокаутом в пятом раунде.

Кашинский продлил серию побед до 13 (12 - нокаутом) при отсутствии поражений. Халас потерпел 18-е поражение при 38 победах (17 - нокаутом).

В другом поединке удачно дебютировал в профессиональном боксе двукратный чемпион России среди любителей в весовой категории свыше 91 кг, серебряный призер Европейских игр - 2015 россиянин Гасан Гимбатов. В рейтинговом четырехраундовом поединке супертяжелой весовой категории он выиграл у Фарруха Мадаминова из Узбекистана техническом нокаутом в первом раунде. На счету Мадаминова 3 победы, 6 поражений, 1 ничья.

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