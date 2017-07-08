Стадион "Локомотив" будет заявлен резервной ареной ФК "Спартак" на Лигу чемпионов

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Московский стадион "Локомотив" будет заявлен резервной ареной футбольного клуба "Спартак" для выступления в Лиге чемпионов сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба, председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.

"Резервным стадионом на Лигу чемпионов будет заявлен стадион "Локомотив", - сказал Федун.

"Спартак" стал чемпионом России сезона-2016/17 и выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Основным стадионом клуба является "Открытие-Арена" в Тушине, который был открыт в сентябре 2014 года. Арена приняла три матча Кубка конфедераций - 2017, а также станет одним из 12 стадионов чемпионата мира 2018 года.