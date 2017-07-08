Стадион "Локомотив" будет заявлен резервной ареной ФК "Спартак" на Лигу чемпионов

Си Цзиньпин предложил 100-дневный план улучшения отношений между Китаем и СШАМеждународная панорама 8 июля, 20:53
Стадион "Локомотив" будет заявлен резервной ареной ФК "Спартак" на Лигу чемпионовСпорт 8 июля, 20:46
Квят признался, что потерял уверенность в болиде перед квалификацией Гран-при АвстрииСпорт 8 июля, 20:08
Шайа Лабаф арестован в штате Джорджия за хулиганствоКультура 8 июля, 20:03
Трамп обещал посетить Индонезию и заключить с ней "много сделок"Международная панорама 8 июля, 19:42
ФК "Спартак" представил новую форму на сезон-2017/18Спорт 8 июля, 19:23
Станислав Черчесов пожелал "Спартаку" удачно сыграть в Лиге чемпионовСпорт 8 июля, 19:18
Каррера: чемпионство не дает права футболистам "Спартака" расслаблятьсяСпорт 8 июля, 19:16
Глушаков: каждый футболист "Спартака" гордится тем, что играет именно в этой командеСпорт 8 июля, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Московский стадион "Локомотив" будет заявлен резервной ареной футбольного клуба "Спартак" для выступления в Лиге чемпионов сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба, председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.
"Резервным стадионом на Лигу чемпионов будет заявлен стадион "Локомотив", - сказал Федун.
"Спартак" стал чемпионом России сезона-2016/17 и выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Основным стадионом клуба является "Открытие-Арена" в Тушине, который был открыт в сентябре 2014 года. Арена приняла три матча Кубка конфедераций - 2017, а также станет одним из 12 стадионов чемпионата мира 2018 года.