Праздник за неделю до сезона: футболистов "Спартака" наградили за победу в РФПЛ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты, тренерский и административный штабы московского "Спартака" получили золотые медали за победу в чемпионате России сезона-2016/17.

Торжественная церемония прошла в субботу в Москве в одном из банкетных залов. Участие в мероприятии приняли не только нынешние спартаковцы, но и ветераны клуба, а также руководители отечественного футбола.

Медали футболистам и тренерам "Спартака" вручил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, также в награждении участвовали глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. На церемонии также присутствовали первый вице-президент РФС Никита Симонян, владелец московского клуба Леонид Федун.

Медали также вручили членам совета директоров клуба: председателю совета Федуну, заместителю председателя совета Наилю Измайлову, генеральному директору "Спартака" Сергею Родионову, вице-президенту "Лукойла" Александру Матыцину, члену совета директоров "Лукойла" и председателю совета директоров группы "КапиталЪ Управление активами" Сергею Михайлову, гендиректору ООО "Стадион "Спартак" Андрею Федуну, а также бывшему заместителю председателя совета директоров "Спартака" Александру Жиркову, который в июне этого года покинул свой пост.

Были и те, кто медали не получил. В частности, бывший главный тренер команды Дмитрий Аленичев, который в настоящий момент возглавляет красноярский "Енисей".

Пожелания от Мутко и Черчесова

"От Российского футбольного союза и миллионов поклонников поздравляю "Спартак" с долгожданной и заслуженной победой. "Спартак" долго к ней шел и победил, потому что все - и болельщики, и тренеры, и игроки были вместе, - подчеркнул Мутко. - Желаю команде в новом сезоне не разочаровать всех тех, кто отдает силы и здоровье этому клубу. А также удачи спартаковцам - игрокам нашей сборной".

Черчесов, в свою очередь, пожелал клубу успешно выступить в Лиге чемпионов. "Я, как тренер сборной страны, желаю, чтобы "Спартак" удачно сыграл в Лиге чемпионов, и всех жду с хорошим настроением в сборной, - отметил он. - Тренер сборной зависит от клубных тренеров. Мы обсудили с тренером "Спартака" ряд вопросов".

Во время торжественной церемонии также была представлена форма "Спартака" в предстоящем сезоне, дизайн которой был изменен по сравнению с экипировкой прошлых лет.

Награда без болельщиков

На церемонию награждения не были приглашены болельщики "Спартака", за исключением нескольких представителей официального фан-клуба. Связано это с тем, что изначально мероприятие должно было пройти на "Открытие-Арене" - домашнем стадионе красно-белых. Однако в связи с тем, что на арене проходили матчи Кубка конфедераций, стадион в настоящий момент готовят к домашним матчам клуба предстоящего сезона.

Несмотря на непогоду, на улице собралось некоторое количество болельщиков красно-белых, которые спешили сфотографироваться со своими кумирами или взять у них автограф.

"Жаль, что здесь нет болельщиков, - заявил во время церемонии Федун. - Вы знаете, что наш стадион принял матчи Кубка конфедераций, поэтому мы не смогли там собраться. Спасибо всем болельщикам".

Во время торжественного вечера практически все футболисты и руководители "Спартака" благодарили болельщиков, считая их одним из главных факторов долгожданного успеха в чемпионате России. Но главные слова произнес капитан команды Денис Глушаков, заявивший, что каждый футболист, присутствовавший на церемонии, "горд тем, что играет за "Спартак".

Расслабляться нельзя

Несмотря на всеобщее праздничное настроение, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, как блюститель порядка в собственной команде, напомнил игрокам, что расслабляться им не стоит. Впереди футболистов ждет матч за Суперкубок России против московского "Локомотива", который пройдет 14 июля в Москве.

"Уже через неделю нам предстоит важный матч, мы не должны думать, что чемпионство прошлого сезона дает нам фору. Нам нужно бороться, ибо никто ничего нам дарить не будет", - отметил Каррера.

"Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Также на счету клуба 12 титулов чемпиона СССР.