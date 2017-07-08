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Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Спорт
8 июля, 21:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

На групповом этапе россиянки обыграли команды Словакии и Испании

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу в формате 3x3, который проходит в Амстердаме.

На групповом этапе россиянки обыграли сборную Словакии со счетом 22:11, а также одержали победу над испанками - 14:13. В составе сборной России выступают Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр.

В четвертьфинале россиянки встретятся с командой, которая займет второе место в группе С. В ней играют сборные Италии, Сербии и Чехии. Игра 1/4 финала с участием российской команды пройдет 9 июля, начало - в 15:55 мск. Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.

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