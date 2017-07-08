Федун: "Открытие-Арена" никогда не примет хоккейные матчи

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Футбольный стадион "Открытие-Арена" никогда не примет хоккейные матчи, конструкция не позволит это сделать. Об этом ТАСС сообщил владелец футбольного "Спартака" и председатель совета директоров клуба Леонид Федун.

В прошлом году вице-президент хоккейного "Спартака" Валерий Каменский сообщил, что клуб рассматривает возможность проведения хоккейного матча на "Открытие- Арене", однако реализовать это не удалось.

"Хоккейный матч [на стадионе] провести невозможно, конструкция не позволяет, поле тогда придется убить", - сказал Федун.

Отвечая на вопрос об окупаемости домашнего стадиона клуба, владелец "Спартака" сказал: "Если бы не девальвация, он отбился бы достаточно быстро, лет за 10. Но с учетом девальвации сказать невозможно".

"Открытие-Арена" рассчитана на 45 тысяч зрителей. Стадион в Тушине был открыт 5 сентября 2014 года. Арена уже приняла матчи Кубка конфедераций - 2017, а в 2018 году примет пять игр чемпионата мира.