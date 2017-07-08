Федун назвал красивой новую форму "Спартака", но отметил отсутствие традиционной полоски

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Новая игровая форма футбольного клуба "Спартак" красивая, но хотелось бы, чтобы майки сохранили традиционную полоску. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал владелец клуба Леонид Федун.

В субботу после церемонии награждения футболистов, тренеров, персонала и руководства "Спартака" золотыми медалями чемпионата России сезона-2016/17 была презентована новая игровая форма. Болельщики в социальных сетях обсуждали отсутствие традиционной горизонтальной полосы на груди.

"Форма красивая, но хотелось бы иметь и полосу. Этот вопрос решает наш технический спонсор", - отметил Федун.

Продажи футболок в официальном магазине "Спартака" начнутся 9 июля.