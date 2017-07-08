IAAF включила четырех россиян в число участников юношеского чемпионата мира

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) включила четырех российских спортсменов в число участников юношеского чемпионата мира (до 18 лет), на турнире в Кении выступят ходоки Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова и Сергей Кожевников. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее IAAF одобрила заявки девяти россиян для выступления на юношеском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. К соревнованиям были допущены Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Горшенина, Илькаев, Хасанова, Кожевников (все - спортивная ходьба), Полина Миллер, Варвара Назибулина (обе - бег на короткие дистанции), Данила Тундыков (бег на средние дистанции) и Валентина Ульянова (прыжки в высоту).

Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский ранее сообщил журналистам, что не рекомендовал российским легкоатлетам выступать на юношеском чемпионате мира из соображений безопасности. ТАСС стало известно, что на турнир в Найроби изъявили желание ехать четыре ходока: Горшенина, Илькаев, Хасанова и Кожевников, а также бегунья на спринтерские дистанции Миллер, которая впоследствии отказалась от участия в соревнованиях.

Юношеский чемпионат мира в Кении, от участия в котором из соображений безопасности уже отказались сборные США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии и Южной Кореи, пройдет в Найроби с 12 по 16 июля.