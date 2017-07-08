Главный бой турнира UFC 213 отменен после госпитализации чемпионки Нуньес

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Чемпионка женской легчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянка Аманда Нуньес из-за болезни госпитализирована в преддверии боя против перуанки Валентины Шевченко, поединок отменен. Об этом сообщает портал Mmajunkie со ссылкой на президента организации Дэйна Уайта.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 213, главным боем которого должна была стать встреча чемпионки Нуньес и Шевченко за титул в женской легчайшей весовой категории.

Спортсменки ранее уже встречались в октагоне. В марте 2016 года Нуньес одержала победу над Шевченко решением судей по итогам трехраундового боя.

Таким образом, в главном поединке вечера сойдутся кубинец Йоэль Ромеро и австралиец Роберт Уиттакер в бою за временный титул чемпиона UFC в среднем весе.

Нуньес стала чемпионкой в июле 2016 года, победив удушающим приемом в первом раунде американку Мишу Тейт. В декабре 2016 года она провела первую защиту титула против американки Ронды Раузи, нокаутировав ее за 48 секунд. Всего она провела 18 боев в смешанных единоборствах, одержав 14 побед (13 досрочно) и потерпев 4 поражения. В активе Шевченко 16 боев в ММА, в которых она 14 раз выигрывала (10 досрочно) и 2 раза проиграла.