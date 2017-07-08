Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата

ГРОЗНЫЙ, 8 июля. /ТАСС/. Первая парусная регата в истории Чечни - Кубок Кезеной-Ам 2017 - завершилась в субботу на одноименном озере на высоте почти 2 км над уровнем моря. За три дня состоялось более 20 гонок, несколько из которых прошли буквально в облаках – они спускались на озеро с горных вершин и окутывали экипажи. Участие в соревнованиях приняли 20 команд из разных стран мира, в числе которых Россия, Хорватия, Черногория, Германия, Белоруссия, Украина, Чехия и Новая Зеландия.

Соревнования на воде

Соревновались участники на легких и маневренных спортивных лодках, в экипаж каждой из которых входили не более четырех человек, включая шкипера. В последний гоночный день Кубка Кезеной-Ам состоялся суперфинал "Ахмат" на приз правительства Чеченской республики с участием шести команд - победителей в двух группах.

Первое место в супер-кубке "Ахмат" завоевала команда "ArtTube" в составе Александра Божко, Игоря Лисовенко и Романа Константинова. Денежный приз вручил им глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который во время церемонии награждения увеличил в два раза размер приза - до 1 млн рублей.

"Приятная новость: изначально денежный приз за первое место и победу в супер-кубке "Ахмат" был 500 тысяч рублей. Но сейчас сообщили, что лично от главы Чеченской Республики этот приз увеличен до 1 млн рублей", - объявил ведущий.

Пока Рамзан Кадыров выходил на сцену, чтобы поздравить победителей, его помощники фломастером изменили сумму на призовом сертификате и передали ему.

Общий призовой фонд регаты в итоге составил 2,7 млн рублей.

Награждение победителей

"Сегодня у нас в республике, как вы видите, красиво. И погода шикарная. Мы в первый раз проводим такое мероприятие. Думаю, что всем понравилось. Будем развиваться, развивать этот вид спорта. У нас есть своя команда, которая уже занимает достойные места на международных соревнованиях. И сегодня достойно показали наши девушки-красавицы", - сказал сказал Кадыров о мероприятии и о чеченской команде "Сирены", экипаж которой – четыре девушки-чеченки.

"На мой взгляд, первая парусная регата прошла хорошо. Это слышно и по оценкам самих спортсменов. Надеюсь, что у нас также будет получаться и в будущем, и так же будем иметь поддержку правительства Чечни и организовывать подобные мероприятия на нашем озере", - отметил заместитель председателя правительства Чеченской Республики Муслим Байтазиев, награждая победителей в двух группах.

Победителем в группе "2" (сборные экипажи индивидуальных участников с опытным шкипером-наставником) стала команда "Четыре ветра" во главе с чемпионом мира 2014 и 2015 годов в классе яхт Swan 60 Леонидом Клепиковым.

"Отличные впечатления, отличное место, отличные гонки. Обязательно нужно развивать парусный спорт здесь. Потому что просто грех не развивать его в таком месте. Нужно покупать матчасть, приглашать специалистов, обучать детей, расти собственные кадры и все будет хорошо. Мы обязательно сюда вернемся в следующем году", - сказал Леонид Клепиков.

За Алыми парусами вслед

У каждого участника первой в Чечне регаты своя история о том, как он пришел в этот спорт и решился впервые встать под парус. Например, белорусу Александру Рачевскому – сейчас профессильнальному шкиперу-инструктору – пришлось в свое время настоять на своем праве заниматься парусным спортом.

"В школе я был невысокого роста, но занимался гимнастикой и был довольно физически подготовленным. К нам в класс пришел тренер, как раз тогда только вышли книги "Алые паруса" и "Остров сокровищ" - это был 1979 год, - и он рассказал про романтический такой образ, рассказал, что можно ходить под парусом, ловить попутный ветер, доплывать до островов… И отобрал самых рослых мальчиков из класса. Я сказал, что я их всех гоняю, хотя и ниже ростом, и тоже могу заниматься парусным спортом", - рассказал он.

Любителя Альбину Толстых на регату привела победа в конкурсе. "Вообще я начала участвовать в регате случайно – выиграла в одном из конкурсов поездку на регату. Это был конкурс от "Русской волны" – "Мисс Русская волна" - это фестиваль водных видов спорта, я заняла на нем первое место, и главный приз был поездка на регату на соревнования. Это было еще в 2013 году. Соответственно, мне понравилось и начала потом после этого ездить на регату, и это уже моя шестая регата за четыре года", - поделалась своей историей девушка.

Парусному спорту в Чечне быть

Руководство республики, как отметил на церемонии закрытия регаты Рамзан Кадыров, намерено помогать в дальнейшем развитию парусного спорта в регионе.

"Мы будем поддерживать здоровый образ жизни. Это, в первую очередь, спорт, культура, образование. Это нам завещал наш первый президент. Я уверен, что Чеченская Республика будет развиваться не только в спорте, но и в экономике, в социальном направлении. И это мероприятие тому подтверждение", - заявил глава Чечни.

"Вот и завершилась наша регата. Всех участников этого прекрасного праздника спорта хочу поблагодарить за то, что вы приехали в мой край - в Чеченскую Республику. Ребята, спасибо вам огромнейшее. Мы доказали все вместе, что в Чеченской Республике парусному спорту быть", - поблагодарил всех на церемонии награждения победителей президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасан Хаджиев.

По словам первого вице-президента Федерации парусного спорта России Игоря Ченцова, Кубок Кезеной-Ам 2017 будет "блестящим примером для всех республик Северного Кавказа", показавшим что можно сделать на внутренних водоемах, какое мероприятие можно провести. "Я думаю, что мы теперь здесь будем постоянно. И это мероприятие будет традиционным и примером для всех. Низкий поклон", - сказал Ченцов.

Низами Гаджибалаев ​