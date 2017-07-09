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Баскетболист Харден подписал рекордный контракт с "Хьюстоном" на $228 млн

Спорт
9 июля, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

До этого рекордным контрактом считалось пятилетнее соглашение Стефана Карри с "Голден Стэйт" на $201 млн

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Джеймс Харден

Джеймс Харден

© AP Photo/Gerald Herbert

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Американец Джеймс Харден продлил контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" до конца сезона-2022/23, за шесть лет игрок заработает $228 млн, что является рекордным соглашением в истории лиги. Об этом сообщает ESPN.

Действующее соглашение Хардена с "Хьюстоном", которое он подписал летом 2016 года (4 года, $118,1 млн), заканчивалось в 2019 году. По его условиям он заработает $59 млн в следующие два сезона. 27-летний баскетболист продлил контракт до 2023 года. Таким образом, за следующие шесть сезонов Харден получит $228 млн.

Предыдущий контракт с рекордной суммой принадлежал другому американскому баскетболисту из "Голден Стейт" Стефену Карри. 1 июля он заключил пятилетнее соглашение на $201 млн. Среднегодовая зарплата Карри составляет $40,2 млн, Харден же в среднем за шесть лет будет получать $38 млн в год.

Харден пять раз становился участником Матча всех звезд НБА (2013-2017). Трижды он выбирался в первую символическую пятерку по итогам сезона в лиге (2014, 2015, 2017). Два раза Харден занимал второе место в голосовании на Самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА (2015, 2017). В составе сборной США он выиграл Олимпийские игры в 2012 году и чемпионат мира в 2014 году.

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