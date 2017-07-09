Чемпион мира россиянин Гассиев стартует во Всемирной суперсерии бокса боем с Влодарчиком

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Мурат Гассиев первый поединок во Всемирной суперсерии бокса (WBSS) проведет с бывшим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) поляком Кшиштофом Влодарчиком. Таковы итоги жеребьевки турнира, прошедшей в Монако.
В послужном списке Гассиева 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения, Влодарчика - 53 победы (37 нокаутом), 3 поражения.
Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Дмитрий Кудряшов встретится с "регулярным" чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом. В активе Кудряшова 21 победа (21 нокаутом), одно поражение, Дортикоса - 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения.
Остальные пары составили: чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Александр Усик (12 побед (10 нокаутом), ни одного поражения) и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) немец Марко Хук (40 побед (27 нокаутом), 4 поражения), чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис из Латвии (22 победы (18 нокаутом), ни одного поражения) и кубинец Майк Перес (22 победы, 14 нокаутом, 2 поражения).
Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. В январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае. Первый сезон серии пройдет в двух весовых категориях - до 76,2 кг и до 90,71 кг.