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Сборные США и Панамы сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт
9 июля, 1:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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© AP Photo/Mark Humphrey

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сборная США со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Панамы в матче группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), который проходит в США.

Встреча группы В прошла в Нэшвилле (штат Теннеси). В составе американцев отличился Дом Дуайер (50-я минута), у панамцев гол забил Мигель Камарго (60).

В следующем матче сборная США сыграет с командой Мартиники, а панамцы сразятся с соперниками из Никарагуа. Обе игры пройдут 12 июля.

Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в 1/4 финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.

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