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Бой россиянина Гассиева с поляком Влодарчиком запланирован на сентябрь в США

Спорт
9 июля, 9:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам менеджера российского боксера Алексея Васильева, для проведения поединка с поляком рассматриваются пять американских городов

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МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой между чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком запланирован на сентябрь и состоится в США. Об этом ТАСС сообщил менеджер Гассиева Алексей Васильев.

"Еще нет точной даты. Предполагается, что это пройдет во второй половине сентября в США. Рассматриваются пять американских городов, ведутся переговоры", - сказал Васильев.

Ранее Гассиев и Влодарчик были сведены жребием в четвертьфинальном поединке Всемирной суперсерии бокса. При этом польский боксер является официальным претендентом по версии IBF.

В послужном списке Гассиева 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения, Влодарчика - 53 победы (37 нокаутом), три поражения.

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