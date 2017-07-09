Бой россиянина Гассиева с поляком Влодарчиком запланирован на сентябрь в США

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МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой между чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком запланирован на сентябрь и состоится в США. Об этом ТАСС сообщил менеджер Гассиева Алексей Васильев.
"Еще нет точной даты. Предполагается, что это пройдет во второй половине сентября в США. Рассматриваются пять американских городов, ведутся переговоры", - сказал Васильев.
Ранее Гассиев и Влодарчик были сведены жребием в четвертьфинальном поединке Всемирной суперсерии бокса. При этом польский боксер является официальным претендентом по версии IBF.
В послужном списке Гассиева 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения, Влодарчика - 53 победы (37 нокаутом), три поражения.