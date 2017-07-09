Симонян: "Спартак" должен стремиться развить чемпионский успех в следующем сезоне

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МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты московского "Спартака" должны стремиться развить успех в чемпионате России в следующем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал ветеран клуба Никита Симонян.
В субботу в Москве состоялась церемония награждения "Спартака" золотыми медалями чемпионата России сезона-2016/17.
"Не имею права кидать камень в огород данного вечера, потому что команда стала чемпионом. В мое время была другая программа чествования. Было театрализованное представление, на сцену выходили Игорь Ильинский, Рубен Симонов - не было какофонии", - сказал Симонян.
"Ребята почувствовали вкус чемпионства, успех нужно развивать в следующем сезоне, нужно стремиться к этому", - добавил собеседник ТАСС.
Ранее владелец клуба Леонид Федун заявил, что ветераны "Спартака", возможно, тоже получат медали за победу клуба в минувшем чемпионате России. "За что мне медаль? Я же не играл и не был тренером, это было бы неправильным. Поколение Романцева тоже становилось чемпионом, тогда же мне ничего не вручали", - сказал Симонян.
"Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Также на счету клуба 12 титулов чемпиона СССР. Симонян в составе московского клуба четыре раза становился победителем чемпионата СССР.