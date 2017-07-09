Гассиев уверен в своей победе над Влодарчиком в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Международной боксерской Федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев уверен в своей победе над поляком Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса. Об этом россиянин заявил ТАСС.

"В этом турнире нет проходных соперников, - сказал Гассиев. - Влодарчик - очень опытный боец, бывший чемпион мира, а также обязательный претендент на титул чемпиона мира IBF. Я уверен в своих силах и в своей победе, это будет яркий поединок".

"Будет или нет нокаут? Пусть прогнозы делают другие, у нас достаточно специалистов, которые разбираются в боксе", - добавил собеседник агентства.

Ранее Гассиев и Влодарчик были сведены жребием в четвертьфинальном поединке Всемирной суперсерии бокса. При этом, польский боксер является официальным претендентом по версии IBF.

Как ранее сообщал ТАСС, поединок планируется провести в сентябре в США.

В послужном списке Гассиева 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения, Влодарчика - 53 победы (37 нокаутом), три поражения.