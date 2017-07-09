Мейтин: все стадионы клубов РФПЛ готовы к началу нового сезона

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МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Все стадионы клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) готовы к началу сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.
"У нас шла большая работа по подготовке к следующему сезону. Все стадионы на сегодняшний день готовы. "СКА-Хабаровск" будет проводить матч на своей арене, я буду на первой игре. Думаю, что мы успешно проведем как начало сезона, так и весь чемпионат", - сказал он.
"СКА-Хабаровск" впервые вышел в РФПЛ, в стыковых матчах победив "Оренбург". Из-за несоответствия хабаровского стадиона им. Ленина ряду требований лиги существовала вероятность, что клуб начнет сезон в другом регионе. Затем на стадионе был уложен новый газон, и 7 июля арена получила статус "первой категории с замечаниями", что дает право провести первый тур чемпионата страны.
Сезон-2017/18 в РФПЛ стартует 15 июля. Днем ранее в Москве состоится встреча за Суперкубок России, в котором между собой сыграют чемпион прошлого сезона "Спартак" и обладатель Кубка страны "Локомотив".