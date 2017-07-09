Джикия: болельщики "Спартака" заслужили право посетить церемонию награждения команды

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" заслужили право присутствовать на церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17. Такое мнение ТАСС высказал защитник команды Георгий Джикия.

Церемония прошла в субботу в Москве в закрытом режиме - проход на мероприятие осуществлялся по специальным приглашениям. "Конечно, хотелось бы, чтобы на церемонии вручения медалей присутствовали болельщики, они это заслужили. Обидно, что так получилось. Думаю, что в следующем году будем праздновать вместе с ними", - сказал Джикия.

14 июля "Спартак" проведет матч за Суперкубок против столичного "Локомотива". "Никаких празднований больше не будет, у нас уже 14-го числа игра за Суперкубок. Готовимся играть на победу, все в наших руках. Полученную медаль отправлю домой родителям", - сообщил защитник.

Джикия выступал за сборную России на Кубке конфедераций 2017 года. "Не успел отдохнуть после возвращения из сборной, особо не было времени. Да, предстоящий сезон будет насыщенным, но, думаю, мне хватит на него сил", - уверен он.