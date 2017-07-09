Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джикия: болельщики "Спартака" заслужили право посетить церемонию награждения команды

Спорт
9 июля, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Церемония прошла в субботу в Москве в закрытом режиме, посетить ее можно было только по специальному приглашению

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" заслужили право присутствовать на церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17. Такое мнение ТАСС высказал защитник команды Георгий Джикия.

Смотрите также
Футболисты "Спартака"

Праздник за неделю до сезона: футболистов "Спартака" наградили за победу в РФПЛ

Церемония прошла в субботу в Москве в закрытом режиме - проход на мероприятие осуществлялся по специальным приглашениям. "Конечно, хотелось бы, чтобы на церемонии вручения медалей присутствовали болельщики, они это заслужили. Обидно, что так получилось. Думаю, что в следующем году будем праздновать вместе с ними", - сказал Джикия.

14 июля "Спартак" проведет матч за Суперкубок против столичного "Локомотива". "Никаких празднований больше не будет, у нас уже 14-го числа игра за Суперкубок. Готовимся играть на победу, все в наших руках. Полученную медаль отправлю домой родителям", - сообщил защитник.

Джикия выступал за сборную России на Кубке конфедераций 2017 года. "Не успел отдохнуть после возвращения из сборной, особо не было времени. Да, предстоящий сезон будет насыщенным, но, думаю, мне хватит на него сил", - уверен он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
8
Строители "Волгоград-Арены" завершили подъем самой крупной в России вантовой кровли
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом Сербии
2
NYT: Трамп и Путин спорили по поводу "вмешательства" РФ в выборы в США около 40 минут
3
Меркель сочла приемлемым присутствие Иванки Трамп за столом "двадцатки" вместо отца
4
Китай прекратил контакты с КНДР по военной линии
5
Россия выступает за пересмотр мандата представителя ОБСЕ по свободе СМИ
6
Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
7
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
Темы дня
Реклама