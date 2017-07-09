Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Черчесов: у "Спартака" есть все, чтобы выиграть чемпионат России и в следующем сезоне

Спорт
9 июля, 10:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Главный тренер сборной России отметил, что церемония вручения "Спартаку" медалей за победу в чемпионате РФПЛ прошла великолепно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский футбольный клуб "Спартак" имеет все, чтобы в следующем сезоне снова завоевать чемпионский титул. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Смотрите также
Никита Симонян (в центре)

Симонян: "Спартак" должен стремиться развить чемпионский успех в следующем сезоне

В субботу в Москве состоялась церемония награждения красно-белых золотыми медалями за победу в чемпионате России сезона-2016/17.

"У "Спартака" есть все, чтобы повторить успех прошлого сезона - и команда, и болельщики, и руководство. Другое дело, что соперники тоже усилились. Но время покажет. Церемония вручения медалей прошла великолепно, все было красиво, шумно и весело", - отметил Черчесов.

"Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Также на счету клуба 12 титулов чемпиона СССР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
8
Строители "Волгоград-Арены" завершили подъем самой крупной в России вантовой кровли
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер медиаменеджер Антон Носик
2
Умер художник Илья Глазунов
3
NYT: Трамп и Путин спорили по поводу "вмешательства" РФ в выборы в США около 40 минут
4
Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом Сербии
5
Биография Ильи Глазунова
6
Российская делегация в ПА ОБСЕ проголосовала против минской декларации в целом
7
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
Темы дня
Реклама