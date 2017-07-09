Черчесов: у "Спартака" есть все, чтобы выиграть чемпионат России и в следующем сезоне

Прядкин: "Зенит" готов лететь на матч РФПЛ в ХабаровскСпорт 9 июля, 12:05
Умер медиаменеджер Антон НосикОбщество 9 июля, 11:17
Биография Ильи ГлазуноваБиографии и справки 9 июля, 11:17
Умер художник Илья ГлазуновКультура 9 июля, 11:08
Черчесов: у "Спартака" есть все, чтобы выиграть чемпионат России и в следующем сезонеСпорт 9 июля, 10:59
Геркус: арендное соглашение позволит нападающему Ари сыграть против "Краснодара"Спорт 9 июля, 10:31
Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом СербииОбщество 9 июля, 10:14
Россия выступает за пересмотр мандата представителя ОБСЕ по свободе СМИПолитика 9 июля, 9:59
Мейтин: все стадионы клубов РФПЛ готовы к началу нового сезонаСпорт 9 июля, 9:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский футбольный клуб "Спартак" имеет все, чтобы в следующем сезоне снова завоевать чемпионский титул. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
В субботу в Москве состоялась церемония награждения красно-белых золотыми медалями за победу в чемпионате России сезона-2016/17.
"У "Спартака" есть все, чтобы повторить успех прошлого сезона - и команда, и болельщики, и руководство. Другое дело, что соперники тоже усилились. Но время покажет. Церемония вручения медалей прошла великолепно, все было красиво, шумно и весело", - отметил Черчесов.
"Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Также на счету клуба 12 титулов чемпиона СССР.