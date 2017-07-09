Комбаров: футболисты "Спартака" верят в то, что смогут сохранить титул чемпиона России

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МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты московского "Спартака" верят в то, что смогут снова завоевать титул чемпиона России в новом сезоне. Об этом ТАСС сообщил защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.
"Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне", - сказал Комбаров.
"Спартак" стал чемпионом по итогам сезона-2016/17 впервые за 16 лет. Эта победа стала 10-й для красно-белых за время проведения чемпионатов России.
14 июля "Спартак" сыграет в матче за Суперкубок страны против московского "Локомотива", а в матче первого тура чемпионата России 18 числа сразится со столичным "Динамо".