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Комбаров: футболисты "Спартака" верят в то, что смогут сохранить титул чемпиона России

Спорт
9 июля, 11:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В матче первого тура чемпионата России сезона-2017/18 "Спартак" сыграет со столичным "Динамо"

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МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты московского "Спартака" верят в то, что смогут снова завоевать титул чемпиона России в новом сезоне. Об этом ТАСС сообщил защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

"Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне", - сказал Комбаров.

"Спартак" стал чемпионом по итогам сезона-2016/17 впервые за 16 лет. Эта победа стала 10-й для красно-белых за время проведения чемпионатов России.

14 июля "Спартак" сыграет в матче за Суперкубок страны против московского "Локомотива", а в матче первого тура чемпионата России 18 числа сразится со столичным "Динамо".

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