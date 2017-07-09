Прядкин: "Зенит" готов лететь на матч РФПЛ в Хабаровск

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Дмитрий Рачицкий/. Санкт-петербургский "Зенит" готов лететь в Хабаровск на матч первого тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"В пятницу состоялась комиссия, которая приняла стадион в Хабаровске, нам пришло соответствующее письмо от Российского футбольного союза. Руководство "Зенита" нам звонило, они готовы туда лететь. Думаю, что в понедельник получим решение комиссии по сертификации стадиона - насколько мне известно, новое поле уложили, освещение установили. Остальные клубы и стадионы готовы к старту сезона", - сказал Прядкин.

"СКА-Хабаровск" впервые вышел в РФПЛ, в стыковых матчах победив "Оренбург". Из-за несоответствия хабаровского стадиона им. Ленина ряду требований лиги существовала вероятность, что клуб начнет сезон в другом регионе. 7 июля пресс-служба "СКА-Хабаровска" сообщила, что РФС признал стадион пригодным для проведения матчей РФПЛ со статусом "первой категории с замечаниями".

Матч между "СКА-Хабаровском" и "Зенитом" должен состояться 16 июля на стадионе имени Ленина. Игра начнется в 11:00 мск.