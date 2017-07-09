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Российские волейболистки проиграли команде Италии в третьем матче первого тура Гран-при

Спорт
9 июля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Следующий матч сборная России проведет против команды Доминиканской Республики 14 июля в Калининграде

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии со счетом 2-3 в третьем матче первого тура предварительного этапа Гран-при. Встреча состоялась в китайском городе Куньшань.

В двух стартовых матчах первого тура Гран-при россиянки также проиграли с одинаковым счетом 2-3 командам США (7 июля) и Китая (8 июля) соответственно. Следующий матч в рамках Гран-при сборная России проведет против команды Доминиканской Республики во втором туре предварительного этапа. Игра пройдет 14 июля в Калининграде.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.

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