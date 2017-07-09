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Чемпион ОИ-2016 в ходьбе Матей Тот подозревается в употреблении допинга

Спорт
9 июля, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Спортсмен не примет участие в чемпионате мира 2017 года

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Матей Тот

Матей Тот

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Золотой медалист Олимпиады-2016 словацкий ходок Матей Тот не допущен к участию в чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года из-за подозрений в употреблении допинга. Об этом сообщает портал Inside the games.

Представители Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на днях связались со спортсменом, которого попросили объяснить аномалии в биологическом паспорте.

"Я всегда выступал против незаконных действий, поэтому данная новость шокировала меня", - сказал 34-летний словацкий спортсмен. - В этой связи я обратился к мировым экспертам, чтобы доказать свою невиновность".

Тот специализируется на дистанции 50 км. Помимо золота Олимпиады-2016, в его активе золотая награда чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года.

Чемпионат мира по легкой атлетике 2017 года пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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