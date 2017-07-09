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На стадионе ЧМ-2018 в Екатеринбурге внедрят лондонскую систему слива дождевой воды

Спорт
9 июля, 14:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Система водозабора на крыше уникальная и позволит избежать протечек во время сильных дождей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Крыша Центрального стадиона в Екатеринбурге, реконструируемого к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет оборудована уникальной системой водозабора и слива дождевой воды, используемой только на спортивных объектах в Лондоне. Проект реконструкции арены был представлен в воскресенье на международной промышленной выставке "Иннопром" в уральском мегаполисе группой компаний "Синара". 

По словам врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, аналогичная система апробирована на спортивных объектах в столице Англии. "На Центральном стадионе будет установлена крыша с "умной" системой слива дождевой воды. Такие крыши есть только на спортивных объектах в Лондоне", - сказал он.

По словам  начальника центра общественных связей группы компаний "Синара" Натальи Левицкой, система водозабора на крыше уникальная и позволит избежать протечек во время сильных дождей. Во время презентации реконструируемого к ЧМ-2018 Центрального стадиона она не уточнила технологию системы водозабора, которую внедряют на крыше спортивного объекта.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром - 2017" станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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