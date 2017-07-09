Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Панков: российским волейболисткам не хватило уверенности в первом туре Гран-при

Спорт
9 июля, 13:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Сборная России проиграла в трех матчах первого тура Гран-при с одинаковым счетом 2-3

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Волейболисткам женской сборной России не хватило уверенности в первом туре предварительного этапа Гран-при, который прошел в китайском городе Куньшань. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер волейбольного клуба "Заречье- Одинцово" Вадим Панков.

В воскресенье россиянки проиграли команде Италии со счетом 2-3 в третьем матче первого тура предварительного этапа Гран-при. В двух стартовых играх турнира сборная России также проиграла с одинаковым счетом 2-3 командам США (7 июля) и Китая (8 июля) соответственно. Следующий матч в рамках Гран-при сборная России проведет против команды Доминиканской Республики во втором туре предварительного этапа, который пройдет с 14 по 16 июля в Калининграде.

"Эти матчи ни в коем случае нельзя назвать провальными, а скорее полезными. Наша команда играет прекрасно, а то, что мы не добиваем соперниц, объяснимо - это случается, как только пропадает прием. Но, когда его удается наладить, мы отлично действуем первым темпом, плюс подключение задней линии. Россиянки цепко действуют в защите, хорошо подают", - считает Панков.

"Мне очень нравится эта команда, - продолжил собеседник ТАСС. - Ничего нет страшного в том, что пока она проигрывает. В дальнейшем это все перерастет в победы, думаю, уже на следующей неделе. Да, нам пока не хватает уверенности в решающих моментах, но это также появится в будущем".

"На этапе в Калининграде, наверняка, будут изменения в составе сборной. Мы должны победить в родных стенах. Для российской команды Гран-при является важным топовым соревнованием, но не самым главным. Поэтому Кузюткин (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) пробует разные варианты с составом, он может это позволить", - заключил Панков.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом Сербии
2
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
3
Умер медиаменеджер Антон Носик
4
NYT: Трамп и Путин спорили по поводу "вмешательства" РФ в выборы в США около 40 минут
5
Умер художник Илья Глазунов
6
ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию о положении Крыма
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама