Панков: российским волейболисткам не хватило уверенности в первом туре Гран-при

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Волейболисткам женской сборной России не хватило уверенности в первом туре предварительного этапа Гран-при, который прошел в китайском городе Куньшань. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер волейбольного клуба "Заречье- Одинцово" Вадим Панков.

В воскресенье россиянки проиграли команде Италии со счетом 2-3 в третьем матче первого тура предварительного этапа Гран-при. В двух стартовых играх турнира сборная России также проиграла с одинаковым счетом 2-3 командам США (7 июля) и Китая (8 июля) соответственно. Следующий матч в рамках Гран-при сборная России проведет против команды Доминиканской Республики во втором туре предварительного этапа, который пройдет с 14 по 16 июля в Калининграде.

"Эти матчи ни в коем случае нельзя назвать провальными, а скорее полезными. Наша команда играет прекрасно, а то, что мы не добиваем соперниц, объяснимо - это случается, как только пропадает прием. Но, когда его удается наладить, мы отлично действуем первым темпом, плюс подключение задней линии. Россиянки цепко действуют в защите, хорошо подают", - считает Панков.

"Мне очень нравится эта команда, - продолжил собеседник ТАСС. - Ничего нет страшного в том, что пока она проигрывает. В дальнейшем это все перерастет в победы, думаю, уже на следующей неделе. Да, нам пока не хватает уверенности в решающих моментах, но это также появится в будущем".

"На этапе в Калининграде, наверняка, будут изменения в составе сборной. Мы должны победить в родных стенах. Для российской команды Гран-при является важным топовым соревнованием, но не самым главным. Поэтому Кузюткин (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) пробует разные варианты с составом, он может это позволить", - заключил Панков.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.