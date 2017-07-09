Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские ходоки отправятся на юношеский чемпионат мира в Кению 12 июля

Спорт
9 июля, 14:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

На турнире выступят Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова и Сергей Кожевников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские ходоки Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова и Сергей Кожевников отправятся на юношеский чемпионат мира в Найроби 12 июля. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 8 июля включила Горшенину, Илькаева, Хасанову и Кожевникова в число участников юношеского чемпионата мира (до 18 лет).

"Спортсмены вылетят в Найроби 12 июля, все визы уже оформлены, - заметил собеседник агентства. - Что касается прививок, то столица Кении считается благополучным городом, поэтому "тяжелые" прививки, которые нужно делать за полгода перед визитом в Африку, нашим ходокам не потребовались. "Легкие" прививки были сделаны".

Чемпионат мира в Найроби пройдет с 12 по 16 июля. Ходоки будут бороться за награды 15 июля. Первыми будут соревноваться мужчины на дистанции 10 км, затем наступит черед женщин (5 км).

"Если говорить про задачи, то, конечно, хотелось бы, чтобы все наши спортсмены выступили как можно лучше. Уверен, что себя они настраивают на самый высокий результат. Ходоки усиленно работали на тренировках весь год, и, конечно, им очень хочется реализовать весь свой потенциал на международных соревнованиях, тем более, на чемпионате мира", - подытожил собеседник агентства.

По решению ИААФ, все четыре российских ходока на чемпионате мира будут выступать в статусе нейтральных спортсменов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
2
Умер медиаменеджер Антон Носик
3
NYT: Трамп и Путин спорили по поводу "вмешательства" РФ в выборы в США около 40 минут
4
В главного тренера регби-клуба "Кубань" попала молния во время матча
5
ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию о положении Крыма
6
Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
7
Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом Сербии
Темы дня
Реклама