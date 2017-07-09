Российские ходоки отправятся на юношеский чемпионат мира в Кению 12 июля

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские ходоки Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова и Сергей Кожевников отправятся на юношеский чемпионат мира в Найроби 12 июля. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 8 июля включила Горшенину, Илькаева, Хасанову и Кожевникова в число участников юношеского чемпионата мира (до 18 лет).

"Спортсмены вылетят в Найроби 12 июля, все визы уже оформлены, - заметил собеседник агентства. - Что касается прививок, то столица Кении считается благополучным городом, поэтому "тяжелые" прививки, которые нужно делать за полгода перед визитом в Африку, нашим ходокам не потребовались. "Легкие" прививки были сделаны".

Чемпионат мира в Найроби пройдет с 12 по 16 июля. Ходоки будут бороться за награды 15 июля. Первыми будут соревноваться мужчины на дистанции 10 км, затем наступит черед женщин (5 км).

"Если говорить про задачи, то, конечно, хотелось бы, чтобы все наши спортсмены выступили как можно лучше. Уверен, что себя они настраивают на самый высокий результат. Ходоки усиленно работали на тренировках весь год, и, конечно, им очень хочется реализовать весь свой потенциал на международных соревнованиях, тем более, на чемпионате мира", - подытожил собеседник агентства.

По решению ИААФ, все четыре российских ходока на чемпионате мира будут выступать в статусе нейтральных спортсменов.