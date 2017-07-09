МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Тимофей Мозгов не планирует выступать за сборную России по баскетболу 3х3. Об этом он сообщил ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате "три на три".

"Я играю в НБА и буду развиваться и прогрессировать в этой лиге. Играть за сборную и вообще в стритбол я не планирую. Это, конечно, тоже игра с баскетбольным мячом, но другая", - сказал Мозгов.

"Главное, что это теперь это олимпийский вид спорта, который придаст импульс развитию уличного баскетбола, и добавит стимула ребятам, у которых не получилось в большом баскетболе. Они смогут стать хорошими стритболистами", - добавил он.