Женская сборная России по регби-7 досрочно выиграла Европейскую серию Гран-при

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Женская сборная России досрочно стала победителем Европейской серии Гран-при по регби-7. Второй этап турнира проходит в Казани.
В полуфинале россиянки одержали победу над командой Ирландии, а сборная Франции проиграла англичанкам, после чего сборная России стала недосягаема для конкуренток.
Европейская серия Гран-при имеет статус чемпионата континента.