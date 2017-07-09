Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женская сборная России по регби-7 досрочно выиграла Европейскую серию Гран-при

Спорт
9 июля, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Россиянки вышли в финал второго этапа турнира, который проходит в Казани, и стали недосягаемы для конкуренток

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российские регбистки

Российские регбистки

© Мария Андерсон/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Женская сборная России досрочно стала победителем Европейской серии Гран-при по регби-7. Второй этап турнира проходит в Казани.

В полуфинале россиянки одержали победу над командой Ирландии, а сборная Франции проиграла англичанкам, после чего сборная России стала недосягаема для конкуренток.

Европейская серия Гран-при имеет статус чемпионата континента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
2
Умер медиаменеджер Антон Носик
3
NYT: Трамп и Путин спорили по поводу "вмешательства" РФ в выборы в США около 40 минут
4
В главного тренера регби-клуба "Кубань" попала молния во время матча
5
ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию о положении Крыма
6
Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
7
Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом Сербии
Темы дня
Реклама