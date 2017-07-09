Женская сборная России по регби-7 досрочно выиграла Европейскую серию Гран-при

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Женская сборная России досрочно стала победителем Европейской серии Гран-при по регби-7. Второй этап турнира проходит в Казани.

В полуфинале россиянки одержали победу над командой Ирландии, а сборная Франции проиграла англичанкам, после чего сборная России стала недосягаема для конкуренток.

Европейская серия Гран-при имеет статус чемпионата континента.