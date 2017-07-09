Сычев дебютировал в составе ФК "Казанка" в товарищеской игре с молодежным "Спартаком"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев дебютировал в составе футбольного клуба "Казанка" в товарищеском матче с молодежной командой "Спартака". Об этом сообщает Твиттер "Казанки".

33-летний футболист вышел на замену на 65-й минуте.

Игра прошла на поле академии "Спартака" в Сокольниках и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Казанки". Голы забили Никита Дорофеев на 25-й минуте и Иван Шаров (49).

"Казанка" - вторая команда в структуре московского футбольного клуба "Локомотив", которая сформирована в основном за счет выпускников академии и игроков молодежного состава клуба. В сезоне-2017/18 "Казанка" будет выступать в зоне "Запад" чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). 5 июля клуб объявил о подписании контракта с Сычевым на один год.

Сычев играл за "Спартак" (2002), французский "Марсель" (2003-2004), "Локомотив" (2004-2015), белорусское "Динамо" (2013), "Волгу" из Нижнего Новгорода (2013-2014), казахстанский "Окжетпес" (2015). В 2017 году выступал за пляжный футбольный клуб "Локомотив". Сычев на высшем клубном уровне в различных турнирах провел 381 матч и забил 115 мячей. В активе форварда 47 матчей и 15 голов за сборную России.

65 - Сычев, Чиканчи, Поярков и Магкеев вместо Анисимова, Рубцова, Винниченко и Рыбчинского #СпартакКазанка pic.twitter.com/BONDbbb2Il — ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) 9 июля 2017 г.