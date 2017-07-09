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"Эвертон" объявил о переходе Уэйна Руни из "Манчестер Юнайтед"

Спорт
9 июля, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на два года

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Уэйн Руни

Уэйн Руни

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Англии по футболу Уэйн Руни перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон". Об этом сообщается на официальном сайте команды из Ливерпуля.

Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на два года.

Руни выступал за "Эвертон" с 2002 по 2004 год, сыграв за команду 77 матчей и забив 17 мячей. Летом 2004 года форварда купил "Манчестер Юнайтед" за 25,6 млн фунтов. В составе клуба из Манчестера Руни выиграл Лигу чемпионов, стал пятикратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка Англии, а также победителем клубного чемпионата мира.

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