Канчельскис: Руни еще сможет принести пользу "Эвертону" и сборной Англии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Форвард Уэйн Руни еще сможет принести пользу сборной Англии и клубу "Эвертон". Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.

В воскресенье ливерпульский клуб объявил о переходе Руни из "Манчестер Юнайтед". Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на два года. В минувшем сезоне нападающий провел за МЮ 25 матчей в чемпионате Англии, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В конце мая форвард не был вызван в сборную Англии для подготовки к матчам с командами Шотландии и Франции.

"В свое время благодаря Уэйну "Эвертон" сумел остаться в премьер-лиге. Когда его продавали в "Манчестер Юнайтед", мерсисайдцы, находившиеся в непростом финансовом положении, смогли получить солидную по тем меркам сумму, которая помогла удержаться клубу на плаву. Теперь Руни вернулся домой в родной клуб. Уверен, что его тепло встретят на "Гудисон Парке", - считает Канчельскис.

"В МЮ он стал лучшим бомбардиром клуба и сборной Англии по футболу, в "Эвертоне" ему бы не удалось настолько раскрыться, - продолжил собеседник ТАСС. - Причиной ухода Руни стал Жозе Моуринью и его модель игры, в которой форварду нет места. Уэйн посчитал неправильным сидеть на скамейке, его можно понять".

"Руни всего 31 год, у него есть время, чтобы доказать, что он не списанный футболист. Он может еще принести пользу сборной Англии и "Эвертону", - заключил эксперт.

Руни выступал за "Эвертон" с 2002 по 2004 год, сыграв за команду 77 матчей и забив 17 мячей. Летом 2004 года форварда купил "Манчестер Юнайтед" за 25,6 млн фунтов. В составе клуба из Манчестера Руни выиграл Лигу чемпионов, стал пятикратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка страны, а также победителем клубного чемпионата мира.