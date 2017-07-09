Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врачи не выявили проблем со здоровьем у чемпионки UFC Нуньес перед отмененным боем

Спорт
9 июля, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что более не рассчитывает на Нуньес как на хедлайнера турниров организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Врачи не выявили проблем со здоровьем у обладательницы пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянки Аманды Нуньес перед отмененным титульным боем с Валентиной Шевченко из Перу. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит портал MMAjunkie.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялся турнир UFC 213, в главном бою которого за титул в легчайшей весовой категории должны были встретиться чемпионка Нуньес и Шевченко. Спортсменки ранее уже встречались в октагоне: в марте 2016 года Нуньес одержала победу над Шевченко по очкам по итогам трехраундового боя. Однако за несколько часов до поединка в Лас-Вегасе бразильянка почувствовала себя плохо и была госпитализирована, бой был отменен. Позднее в СМИ появилась информация, что Нуньес пыталась уклониться от боя и на самом деле не имела проблем со здоровьем.

"Мне позвонили и сказали, что Нуньес чувствует себя нехорошо и, вероятно, не будет появляться на официальных мероприятиях перед боем, так как ей надо пройти осмотр у врачей, - сказал Уайт. - И она прошла осмотр, все было хорошо. Но сегодня утром я просыпаюсь от звонка - мне снова говорят, что она плохо себя чувствует и, скорее всего, драться не будет. Я спросил врачей, что с ней не так, и оказалось, что с медицинской точки зрения она была здорова, они ничего не нашли у нее, но она все равно говорила, что ей нехорошо".

Также Уайт сообщил, что более не рассчитывает на Нуньес как на хедлайнера турниров организации. "Не думаю, что мы лишим ее титула, потому что это первый такой случай в ее карьере, но мы не заплатили ей за несостоявшийся бой, - сказал глава UFC. - Я не рассчитываю на нее как на хедлайнера и больше не буду ставить главным событием вечера бой за этот титул. Такие ситуации возникают все время, но я не помню, чтобы при всем при этом боец физически был готов сражаться, я считаю, что причина этого отказа на 10 процентов состоит из проблем со здоровьем и на 90 - из психологии".

Нуньес стала чемпионкой UFC в июле 2016 года, победив удушающим приемом в первом раунде американку Мишу Тейт. В декабре 2016 года она провела первую защиту титула против американки Ронды Роузи, нокаутировав ее за 48 секунд. Всего она провела 18 боев в смешанных единоборствах, одержав 14 побед (13 досрочно) и потерпев 4 поражения. В активе Шевченко 16 боев в смешанных единоборствах, в которых она 14 раз выиграла (10 досрочно) и два раза проиграла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Антона Носика
2
В главного тренера регби-клуба "Кубань" попала молния во время матча
3
Трамп: настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией
4
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
5
Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
6
ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию о положении Крыма
7
Тиллерсон: США разочарованы отсутствием прогресса в выполнении "Минска-2"
Темы дня
Реклама