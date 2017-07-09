Врачи не выявили проблем со здоровьем у чемпионки UFC Нуньес перед отмененным боем

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Врачи не выявили проблем со здоровьем у обладательницы пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянки Аманды Нуньес перед отмененным титульным боем с Валентиной Шевченко из Перу. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит портал MMAjunkie.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялся турнир UFC 213, в главном бою которого за титул в легчайшей весовой категории должны были встретиться чемпионка Нуньес и Шевченко. Спортсменки ранее уже встречались в октагоне: в марте 2016 года Нуньес одержала победу над Шевченко по очкам по итогам трехраундового боя. Однако за несколько часов до поединка в Лас-Вегасе бразильянка почувствовала себя плохо и была госпитализирована, бой был отменен. Позднее в СМИ появилась информация, что Нуньес пыталась уклониться от боя и на самом деле не имела проблем со здоровьем.

"Мне позвонили и сказали, что Нуньес чувствует себя нехорошо и, вероятно, не будет появляться на официальных мероприятиях перед боем, так как ей надо пройти осмотр у врачей, - сказал Уайт. - И она прошла осмотр, все было хорошо. Но сегодня утром я просыпаюсь от звонка - мне снова говорят, что она плохо себя чувствует и, скорее всего, драться не будет. Я спросил врачей, что с ней не так, и оказалось, что с медицинской точки зрения она была здорова, они ничего не нашли у нее, но она все равно говорила, что ей нехорошо".

Также Уайт сообщил, что более не рассчитывает на Нуньес как на хедлайнера турниров организации. "Не думаю, что мы лишим ее титула, потому что это первый такой случай в ее карьере, но мы не заплатили ей за несостоявшийся бой, - сказал глава UFC. - Я не рассчитываю на нее как на хедлайнера и больше не буду ставить главным событием вечера бой за этот титул. Такие ситуации возникают все время, но я не помню, чтобы при всем при этом боец физически был готов сражаться, я считаю, что причина этого отказа на 10 процентов состоит из проблем со здоровьем и на 90 - из психологии".

Нуньес стала чемпионкой UFC в июле 2016 года, победив удушающим приемом в первом раунде американку Мишу Тейт. В декабре 2016 года она провела первую защиту титула против американки Ронды Роузи, нокаутировав ее за 48 секунд. Всего она провела 18 боев в смешанных единоборствах, одержав 14 побед (13 досрочно) и потерпев 4 поражения. В активе Шевченко 16 боев в смешанных единоборствах, в которых она 14 раз выиграла (10 досрочно) и два раза проиграла.