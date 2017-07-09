Женская сборная России по регби-7 выиграла этап Европейской серии Гран-при в Казани

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Женская сборная России стала победителем второго этапа Европейской серии Гран-при по регби-7, который прошел в Казани.
В финальном матче россиянки нанесли поражение команде Англии со счетом 21:0. В матче за третье место ирландки разгромили француженок - 40:0.
Ранее женская сборная России обеспечила себе досрочную победу в Европейской серии, победив в полуфинале команду Ирландии (27:5). На первом этапе, который прошел во Франции, сборная России также одержала победу.
Европейская серия Гран-при, состоящая из двух этапов, имеет статус чемпионата Европы. Соревнования среди женских команд проводятся с 2003 года, сборная России до этого побеждала в 2013, 2014 и 2016 годах.