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Тренер: победа на стадионе, где через месяц пройдет ЧМ, очень важна для Ласицкене

Спорт
9 июля, 17:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В воскресенье россиянка одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне, показав результат 2 метра

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Мария Ласицкене (Кучина)

Мария Ласицкене (Кучина)

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина), одержав победу в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" на Олимпийском стадионе в Лондоне, где в августе пройдет чемпионат мира, сделала хороший задел на главный старт сезона. Об этом ТАСС заявил старший тренер группы прыжков сборной России Антон Назаров.

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Мария Ласицкене

Ласицкене выиграла 11-й турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

В воскресенье Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне. Спортсменка преодолела планку на высоте 2 метра. Эта победа стала для россиянки 11-й подряд в летнем сезоне.

"Прыгнуть на два метра в Лондоне после недавнего успешного старта в Лозанне - это здорово, - заметил Назаров. - 11-я победа подряд - блестящее достижение. Через месяц здесь пройдет чемпионат мира, Маша получила прекрасную возможность в боевых условиях опробовать дорожку для разбега, познакомиться с самим стадионом и узнать, где чтонаходится".

"Все эти, казалось бы, мелочи очень важны для достижения большого успеха, а Маша, победив на лондонском стадионе, сделала хороший задел на будущее", - подытожил тренер.

Турнир прыгуний в высоту стартует на ЧМ 10 августа, 12 августа будут разыграны награды в этой дисциплине.

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