Мужская сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу 3х3

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России не пробилась в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу в формате 3х3. Турнир проходит в Амстердаме.

В четвертьфинальном матче россияне уступили словенцам со счетом 13:17. В следующем раунде команда Словении встретится с победителем матча между сборными Украины и Испании.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.