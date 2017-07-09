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Колумбийский велогонщик Уран выиграл девятый этап "Тур де Франс"

Спорт
9 июля, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В генеральной классификации лидерство сохранил британец Крис Фрум

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Ригоберто Уран

Ригоберто Уран

© EPA/LUCA ZENNARO

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Колумбийский гонщик команды Cannondale Drapac Ригоберто Уран одержал победу на девятом этапе престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс". Дистанцию в 181,5 км между Нантуа и Шамбери спортсмен преодолел за 5 часов 7 минут 22 секунды.

Второе место занял француз Варрен Баргий из команды Team Sunweb. Третьим стал британец Крис Фрум из "Скай" (у всех - время победителя). По ходу гонки из-за падения с дистанции сошел соотечественник Фрума и его партнер по команде Герайнт Томас, который перед началом нынешнего этапа занимал второе место в общем зачете.

В генеральной классификации лидерство сохранил Фрум. На второе место вышел итальянец Фабио Ару из казахстанской "Астаны", на третьей позиции - француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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