Обладатель Кубка конфедераций - 2017 Рюдигер перешел из "Ромы" в "Челси"

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер перешел из итальянской "Ромы" в английский "Челси". Об этом сообщается на официальном сайте команды из Лондона.
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на пять лет. В "Челси" Рюдигер будет выступать под вторым номером.
"Это великолепное ощущение, потому что не у каждого игрока есть возможность оказаться в таком большом клубе, как этот, - сказал Рюдигер. - Я с нетерпением жду встречи с моими новыми партнерами. Я очень горд стать футболистом "Челси".
Рюдигер стал игроком "Ромы" в 2016 году, до этого он провел сезон в составе итальянской команды на правах аренды, права на него принадлежали немецкому "Штутгарту". В прошлом сезоне он провел за "Рому" 35 матчей в различных турнирах, отметившись четырьмя результативными передачами.
Летом 2017 года в составе сборной Германии защитник стал победителем Кубка конфедераций, который проходил в России.