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Тренер: женская сборная России по регби-7 нацелена в следующем сезоне стать призером ЧМ

Спорт
9 июля, 18:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянки в этом сезоне одержали победу в Европейской серии Гран-при

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© Мария Андерсон/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Женская сборная России, победившая в Европейской серии Гран-при по регби-7, ставит перед собой задачу сделать еще один шаг вперед и попасть в 2018 году в тройку сильнейших на чемпионате мира в США. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Андрей Кузин.

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Женская сборная России по регби-7 выиграла этап Европейской серии Гран-при в Казани

В финальном матче второго этапа Европейской серии в Казани россиянки нанесли поражение команде Англии со счетом 21:0. Ранее женская сборная России обеспечила себе досрочную победу в Европейской серии, победив в полуфинале команду Ирландии (27:5). На первом этапе, который прошел во Франции, сборная России также одержала победу.

"Победа гарантировала нам путевку на чемпионат мира, который будет проходить в следующем году, - отметил Кузин. - Команда неплохо смотрелась на этом турнире, у нас есть лидеры, которые в самый нужный момент могут решить исход поединка в свою пользу. Как в первом туре, который проходил во Франции, так и во втором, в Казани, хорошо сыграла вся команда. Все девчонки молодцы".

"В этом сезоне мы стали лучшей европейской командой и в Мировой серии, поделив четвертое - пятое место со сборной Фиджи. На будущий сезон мы постараемся войти в тройку сильнейших команд мира", - подчеркнул тренер.

Чемпионат мира по регби-7 пройдет в 2018 году в американских городах Сан-Хосе и Сан-Франциско. Предыдущее мировое первенство проходило в 2013 году в Москве, тогда женская сборная России выбыла из борьбы в 1/4 финала.

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