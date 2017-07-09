Ласицкене расстроена, что на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне не побила рекорд России

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) расстроена тем, что ей не удалось побить рекорд России на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне. Слова спортсменки приводятся на официальном сайте соревнований.
Ласицкене в Лондоне одержала победу, показав результат 2 метра. Она предпринимала попытки преодолеть планку на высоте 2,03 м и 2,08 м, но этого ей не удалось.
"Было непросто, но публика была великолепна, - сказала Ласицкене. - Атмосфера на стадионе дала мне прилив сил, что позволяло прыгать все выше и выше. Мы решили побить рекорд России - 2,08. Как мне кажется, одна попытка у меня получилась неплохо".
"Очки в таком продолжительном соревновании как "Бриллиантовая лига" важны, но я недовольна, что не смогла прыгнуть выше. Я ощущала усталость, так что двух метров сегодня достаточно", - отметила спортсменка.
Женский турнир в прыжках в высоту на чемпионате мира стартует 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы. Мировое первенство пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.