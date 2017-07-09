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Поветкин считает, что Лебедев имеет хорошие шансы победить Флэнагана

Спорт
9 июля, 18:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Поединок пройдет 9 июля

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Денис Лебедев

Денис Лебедев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Денис Лебедев имеет хорошие шансы победить австралийца Марка Флэнагана. Такое мнение ТАСС высказал российский супертяжеловес Александр Поветкин.

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Денис Лебедев

Денис Лебедев проведет защиту титула чемпиона мира WBA в Екатеринбурге

Титульный поединок Лебедев - Флэнаган пройдет 9 июля в Екатеринбурге.

"Денис - один из лучших боксеров в своей весовой категории. Он в отличной форме, у него хорошие шансы на победу. Не знаю, кто говорит про него, что он уже не тот. Если мы говорим о суперсерии, то у него есть причины в ней не участвовать", - сказал Поветкин.

Для Лебедева защита титула WBA станет седьмой по счету, этим поясом он владеет с декабря 2012 года, когда победил колумбийца Сантандера Сильгадо нокаутом в четвертом раунде. В мае 2013 года россиянин проиграл панамцу Гильермо Джонсу, однако впоследствии его соперник был уличен в употреблении допинга, и чемпионский пояс вернули Лебедеву.

В активе 37-летнего россиянина 29 побед (22 - нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего австралийца 22 победы (15 - нокаутом) и четыре поражения.

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