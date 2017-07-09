Тренер: прыгун в длину Меньков способен побороться за медали ЧМ-2017

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель чемпионата мира - 2013 в прыжках в длину россиянин Александр Меньков, допущенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе, на августовском чемпионате мира в Лондоне будет способен побороться за награды. Об этом сообщил ТАСС старший тренер группы прыжков сборной России Антон Назаров.

"Я очень рад за Сашу, что ему наконец-то разрешили выступать на международных соревнованиях, - признался Назаров. - Этот сезон складывается для спортсмена, долгое время боровшегося с травмами, очень успешно. На турнире в Жуковском в июне Саша показал лучший результат сезона в Европе, прыгнув на 8,32 метра. Меньков только набирает форму и на чемпионате мира может побороться за медали".

"IAAF пока не допустила до международных стартов некоторых наших прыгунов, которые, как и Меньков, по своему потенциалу могли ввязаться в спор за награды. До главного старта сезона осталось еще две недели, и мы надеемся, что нашим лидерам еще представится возможность поехать в Лондон", - подытожил тренер.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.