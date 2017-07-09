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Шляхтин: IAAF с приближением ЧМ допустит к стартам еще больше российских легкоатлетов

Спорт
9 июля, 19:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Число российских легкоатлетов, которые получили право выступать на международных соревнованиях, до старта чемпионата мира еще увеличится. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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Меньков и еще 18 российских легкоатлетов получили допуск к международным стартам

Международная ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье объявила, что 19 российских легкоатлетов, в числе которых чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, получили право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Такое разрешение теперь есть у 35 россиян, еще шестеро имеют допуск только к юношескому чемпионату мира (до 18 лет).

"Мы ожидали этого. Рассчитываем, что к ним еще кто-то добавится, но сейчас, пожалуй, никто не даст ответ на вопрос, сколько именно", - сказал Шляхтин.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Глава ВФЛА считает, что у спортсменов, которые только сейчас получили допуск к стартам, и у тех, кто будет допущен позже, будет время на оформление документов, необходимых для участия в турнире.

"Всем спортсменам придет приглашение, так что оформление виз будет идти по ускоренной схеме. Срочную британскую визу сейчас можно получить за два-три дня", - пояснил он.

Прием заявок на участие в чемпионате мира завершается 24 июля.

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