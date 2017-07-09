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ВФЛА в сжатые сроки оформит заявки на ЧМ новых допущенных легкоатлетов

Спорт
9 июля, 19:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В минувший вторник Всероссийская федерация легкой атлетики отправила в IAAF заявки на 14 российских спортсменов

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МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оперативно приступит к оформлению заявок для участия в чемпионате мира российских легкоатлетов, допущенных в воскресенье Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в международных соревнованиях. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.

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В списке допущенных до выступления под нейтральным флагом российских легкоатлетов значатся фамилии 16 человек, которые получили нейтральный статус и потенциально могут выступить на чемпионате мира в Лондоне. Это Александр Меньков (прыжки в длину), Виктор Бутенко (метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами), Данила Данилов (метание молота), Ольга Елисеева (спортивная ходьба - допуск только к юниорскому чемпионату Европы), Алексей Федоров и Ирина Гуменюк (тройной прыжок), Ирина Гордеева (прыжки в высоту), Вячеслав Колесниченко (бег на короткие дистанции), Александр Лесной и Константин Лядоусов (толкание ядра), Юлия Мальцева (метание диска), Алена Мамина (бег на короткие дистанции), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Илья Шкуренев (десятиборье) и Валентин Смирнов (бег на средние дистанции).

"Мы только что получили официальную информацию от IAAF о допуске очередных наших спортсменов, - отметила Орлова. - Приложим все силы, чтобы очень быстро оформить их заявки на чемпионат мира и оперативно отправить".

В минувший вторник Всероссийская федерация легкой атлетики отправила в IAAF заявки на 14 российских спортсменов, претендующих на участие в чемпионате мира в Лондоне. Это прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский. В список вошли также члены сборной России бегуньи Вера Рудакова, Ксения Аксенова, Кристина Сивкова, а также прыгун в высоту Даниил Цыплаков, которые получили от IAAF нейтральный статус, но пока не выполнили норматив. В числе тех, на кого оформлялась заявка, оказалась и Юлия Степанова, которая продолжает оставаться гражданкой России.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.

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