Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин посетил спортивный комплекс "Дацюк-Арена" в Екатеринбурге

Спорт
9 июля, 19:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

В экскурсии по комплексу главу государства сопровождал директор Олег Черепанов и российский хоккеист Павел Дацюк

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил спортивный комплекс "Дацюк-Арена" в Екатеринбурге и познакомился с проектом спортивно-образовательного кластера, который планируется построить в городе.

В экскурсии по комплексу главу государства сопровождал директор Олег Черепанов и российский хоккеист Павел Дацюк, в честь которого был назван комплекс. Главе государства рассказали об истории строительства объекта, а также о том, какие занятия здесь проводятся и какие для этого есть возможности. Путин посмотрел несколько хоккейных площадок, предназначенных для тренировок как маленьких детей, так и опытных юниоров. В классе для теоретической подготовки Путину показали видеозаписи тренировок, также он по просьбе детей оставил свой автограф на клюшке.

После этого президенту показали макет спортивно-образовательного кластера, который будет построен в новом микрорайоне Екатеринбурга - Солнечный. Здесь будет реализован полный цикл мероприятий по обучению детей, в том числе в детском саду, школе, а также будут проводиться занятия в бассейне и на хоккейных площадках. В перспективе здесь планируется создать сборную из наиболее одаренных юных хоккеистов Свердловской области. "Хороший проект", - оценил презентацию Путин.

В заключение он встретился с игроками любительской команды "Неоплан". Они поблагодарили президента за поддержку, которая была оказана их команде.

Комплекс "Дацюк-Арена" построен на средства президентского гранта, полученного за победу местной команды "Неоплан" в Ночной хоккейной лиге в 2014 году, и бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. Свое название арена получила в честь бывшего хоккеиста сборной России Павла Дацюка, начинавшего свой путь в спорте в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Юность", на месте которой и построен новый комплекс.

В этом современном хоккейном центре общей площадью 6 тыс. квадратных метров обучаются 600 юных спортсменов. Комплекс поделен на две функциональные зоны. Первая - зона ледовых полей, одно из них используется для обучения катанию детей от четырех лет и для персональных тренировок. Вторая зона - учебно-тренировочная, в ней находятся класс теории, специализированный хоккейный тренажерный зал, большой зал для занятий общей физической подготовкой, два малых бросковых зала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК подтвердил проведение проверки по факту смерти Антона Носика
2
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
3
Умер медиаменеджер Антон Носик
4
Водитель иномарки в Ангарске сбил полицейского, уходя от погони
5
Президентом фестиваля "Нашествие" стал Сергей Шнуров
6
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве
7
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
Темы дня
Реклама