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Тренер: легкоатлет Шкуренев на чемпионате мира будет бороться за медали

Спорт
9 июля, 20:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Десятиборцу сейчас принадлежит второй результат сезона в мире

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Илья Шкуренев

Илья Шкуренев

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Легкоатлет Илья Шкуренев на чемпионате мира намерен доказать, что не случайно сейчас является одним из лидеров мирового сезона в десятиборье, хотя психологически готовиться к турниру последний месяц ему было непросто. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России по легкоатлетическим многоборьям Сергей Желанов.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье объявила о присвоении статуса нейтральных спортсменов 16 российским легкоатлетам, в числе которых оказался и Шкуренев . Также в сообщении организации отмечалось, что права на нейтральный допуск еще троих россиян были расширены - им позволили выступить на юношеском чемпионате Европы.

"На чемпионате мира будем доказывать, биться. Естественно, всей этой ситуацией немного нервы парню потрепали, поскольку последний раз он выступал около месяца назад и не знал, чего ему ожидать дальше. В таких условиях работать очень непросто, тем более что десятиборье, что уж и говорить, самый сложный вид легкой атлетики", - сказал Желанов.

"Илье было тяжело, но он боец. Морально его промурыжили, но он настроен биться и бороться. Нас ничем не сломить. Помимо Ильи, на высокие места будут претендовать француз Кевин Майер, канадец Дамиан Уорнер и немец Рико Фраймут. Возможно, к ним добавится еще один человек", - добавил он.

Шкуренев у сейчас принадлежит второй результат сезона в мире, 11 июня на чемпионате России по многоборьям в сумме он набрал 8601 очко. Лучший результат в сезоне принадлежит Фраймуту (8663 очка), который опередил Шкуренев а на чемпионате мира 2015 года в борьбе за бронзовую награду.

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