Лыжный альпинизм включен в программу зимней Юношеской олимпиады - 2020

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Лыжный альпинизм включен в программу зимних Юношеских олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома МОК, которое проходит в Лозанне. Отмечается, что в лыжном альпинизме будут проходить индивидуальные, спринтерские и эстафетные соревнования в возрастной группе 17-18 лет. Всего в рамках Игр пройдут соревнования по восьми видам спорта.

Также сообщается, что на Играх в Лозанне будет наибольшее представительство девушек в истории зимних Юношеских олимпиад.

Зимние Юношеские олимпийские игры 2020 года пройдут 10-19 января.