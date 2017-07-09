Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лыжный альпинизм включен в программу зимней Юношеской олимпиады - 2020

Спорт
9 июля, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Всего в рамках Игр пройдут соревнования по восьми видам спорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Лыжный альпинизм включен в программу зимних Юношеских олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома МОК, которое проходит в Лозанне. Отмечается, что в лыжном альпинизме будут проходить индивидуальные, спринтерские и эстафетные соревнования в возрастной группе 17-18 лет. Всего в рамках Игр пройдут соревнования по восьми видам спорта.

Также сообщается, что на Играх в Лозанне будет наибольшее представительство девушек в истории зимних Юношеских олимпиад.

Зимние Юношеские олимпийские игры 2020 года пройдут 10-19 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
2
Казахстан выступает за плавный выход из сделки с ОПЕК
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве
4
Отпевание Ильи Глазунова пройдет во вторник в Богоявленском соборе
5
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
6
Умер медиаменеджер Антон Носик
7
Тиллерсон: США разочарованы отсутствием прогресса в выполнении "Минска-2"
Темы дня
Реклама