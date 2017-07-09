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Тренер: получившим допуск легкоатлетам Бутенко и Лесному будет по силам выйти в финал ЧМ

Спорт
9 июля, 20:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

IAAF в воскресенье объявила о присвоении статуса нейтральных спортсменов 16 российским легкоатлетам, в числе которых оказались Бутенко (метание диска) и Лесной (толкание ядра)

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Александр Лесной

Александр Лесной

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российским легкоатлетам Виктору Бутенко (метание диска) и Александру Лесному (толкание ядра) будет по силам выйти в финальную стадию соревнований на чемпионате мира в Лондоне. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России по группе метаний Вадим Херсонцев.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье объявила о присвоении статуса нейтральных спортсменов 16 российским легкоатлетам, в числе которых оказались Бутенко и Лесной. Также в сообщении организации отмечалось, что права на нейтральный допуск еще троих россиян были расширены, им позволили выступить на юниорском чемпионате Европы.

"Они однозначно будут бороться за прохождение в основную часть соревнований, попадание в финал - это одна из задач, которая будет перед ними поставлена. Они и сами будут ее перед собой ставить", - сказал Херсонцев.

"Спортсмены уже два года не выступали на международной арене, поэтому будет интересно посмотреть, как они с этим справятся. Прогнозировать сейчас - дело неблагодарное, но желание попасть в финал у них, безусловно, будет", - добавил он.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.

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