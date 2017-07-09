Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меньков признался, что на ЧМ будет гнать мысли о реванше за пропуск почти двух сезонов

Спорт
9 июля, 20:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсмен рассказал, что до чемпионата мира не будет участвовать в других международных турнирах

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Меньков

Александр Меньков

© ТАСС/Михаил Джапаридзе

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель лучшего результата европейского сезона в прыжках в длину россиянин Александр Меньков, допущенный в воскресенье Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в зарубежных турнирах, во время выступления на чемпионате мира в Лондоне постарается выйти на старт абсолютно спокойным и не хочет доказывать кому-либо несправедливость своего почти двухлетнего отстранения от международных соревнований. Об этом Меньков сообщил ТАСС.

IAAF в воскресенье объявила о присвоении статуса нейтральных спортсменов 16 российским легкоатлетам, в числе которых оказался и Меньков.

Смотрите также
Александр Меньков

Тренер: прыгун в длину Меньков способен побороться за медали ЧМ-2017

"Я очень рад, что все это произошло именно сейчас, теперь у меня будет время, чтобы успеть оформить все документы на чемпионат мира, - заметил Меньков. - Я, честно говоря, думал, что меня допустят в последние дни подачи заявок. Когда мне представится возможность выступить на чемпионате мира, я постараюсь выйти на старт внутренне абсолютно спокойным и буду гнать прочь мысли о каком-то реванше за пропущенные не по моей воле почти два сезона. Просто буду соревноваться с другими спортсменами".

На Мемориале Знаменских, который проходил в Жуковском с 1 по 2 июля, чемпион мира 2013 года Меньков в заключительной попытке прыгнул на 8,32 метра и показал лучший результат сезона в Европе. "Мне сейчас сложно загадывать, какой результат я смогу показать на чемпионате мира, там увидим. Но каких-то жалоб на здоровье у меня сейчас нет. Все хорошо", - сказал собеседник агентства.

Меньков заметил, что до чемпионата мира не будет участвовать в других международных турнирах. "Но после Лондона я обязательно выступлю где-то еще за границей на паре коммерческих стартов", - сообщил спортсмен.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
2
Казахстан выступает за плавный выход из сделки с ОПЕК
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве
4
Отпевание Ильи Глазунова пройдет во вторник в Богоявленском соборе
5
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
6
Умер медиаменеджер Антон Носик
7
Тиллерсон: США разочарованы отсутствием прогресса в выполнении "Минска-2"
Темы дня
Реклама