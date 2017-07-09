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Непомнящий обыграл Хоу Ифань в четвертом туре этапа Гран-при по шахматам в Женеве

Спорт
9 июля, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В турнирной таблице единолично лидирует Теймур Раджабов из Азербайджана, набрав 3 очка

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над китаянкой Хоу Ифань в партии четвертого тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации в Женеве.

Другой россиянин Петр Свидлер обыграл англичанина Майкла Адамса, Александр Грищук сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, Дмитрий Яковенко - с китайцем Ли Чао, Эрнесто Инаркиев - с соотечественником Александром Рязанцевым.

Салем Салех из ОАЭ оказался сильнее венгра Рихарда Раппорта, партии Пентала Харикришна (Индия) - Теймур Раджабов (Азербайджан), Павел Эльянов (Украина) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды) - Борис Гельфанд (Израиль) завершились вничью.

После четвертого тура в таблице единолично лидирует Раджабов, набравший 3 очка. Далее идут Мамедьяров, Харикришна, Аронян, Грищук, Эльянов, Свидлер (по 2,5 очка), Адамс, Гельфанд, Непомнящий, Гири, Ли Чао, Яковенко (по 1), Инаркиев, Рязанцев, Салех (по 1,5), Хоу Ифань (1), Раппорт (0,5). Следующий тур пройдет в понедельник.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Этап в Женеве завершится 15 июля.

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